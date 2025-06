Американская телеведущая Келли Кларксон в эфире своего шоу исполнила хит группы «Тату»

Актриса и ведущая Келли Кларксон в эфире The Kelly Clarkson Show исполнила бессмертный хит российской группы «Тату» (t.A.T.u).

Англоязычный вариант композиции «Я сошла с ума» (All The Things She Said) американская знаменитость спела в рамках регулярной рубрики «Келлиоки». Видео опубликовано на YouTube-канале программы.

Песня группы «Тату» на иностранном языке впервые прозвучала в 2002 году и сразу же стала одним из самых успешных хитов мировых чартов. Она заняла первые места в Великобритании, Франции, Австрии, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

На волне успеха дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной в том же 2002 году записал альбом полностью на английском языке. Пластинка, которая получила название «200 km/h in the Wrong Lane», продалась тиражом более семи миллионами экземпляров.

Песня довольно популярна среди зарубежных исполнителей, кавера на нее делали такие звезды, как Билли Айлиш, Оливия Родриго и другие.

Ранее мы писали о том, как певицы Лена Катина и Юлия Волкова вновь объединились спустя 14 лет после распада группы «Тату». Они поделились, что все обиды оставили в прошлом и готовы выходить на сцену вместе.