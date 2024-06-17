Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe

Основатель холдинга USM Алишер Усманов подал иск к банку UBS Europe SE в Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката российского миллиардера.

Иск был подан 7 июня. В период с 2018 по 2022 год банк отправил свыше десяти уведомлений по якобы подозрительным финансовым операциям Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ. Защита Усманова утверждает, что уведомления были отправлены без должного основания, вследствие чего USB Europe нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространив недостоверные утверждения о нем.

Действия банка спровоцировали финансовые потери и ущерб репутации предпринимателя, а также стали поводом для обысков в рамках расследования об отмывании средств в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте Dilbar в Гамбурге, а также в квартире семьи приятеля Усманова возле Франкфурта-на-Майне в 2022 году.

Ранее адвокат певицы Любови Успенской заявила, что иск против Киркорова передали в другой суд.