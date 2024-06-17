«Все впереди»: адвокат Любови Успенской объяснила, почему суд отклонил иск против Киркорова
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Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Любови Успенской, объяснила, почему суд отклонил иск певицы к Филиппу Киркорову. По ее словам, дело было передано в другой суд по месту жительства ответчика.
«Мы подали в суд по месту нахождения канала Муз-ТВ (которому Киркоров дал интервью), а судья решила передать в суд по месту жительства Киркорова, так как канал МУЗ-ТВ благоразумно добровольно удалил публикацию после подачи иска», - сказала адвокат в беседе с Kp.ru.
Сенина также подчеркнула, что Успенская не имеет претензий к телеканалу, в эфире которого вышло скандальное интервью с Киркоровым.
Сейчас же адвокат намерена сосредоточиться на судебной тяжбе с исполнителем хита «Цвет настроения синий».
«Идем в суд по его месту жительства. Поэтому все впереди», — пояснила Елена Сенина.
Напомним, что Киркоров и Успенская требуют друг с друга по 10 миллионов рублей за взаимные оскорбления.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин решил вмешаться в конфликт певцов Филиппа Киркорова и Любови Успенской. По словам мужа певицы Валерии, он предлагал артистам сесть за стол переговоров и закончить истории с судами.