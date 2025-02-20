Алексей Арестович* разводится с женой после 10 лет брака

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень лиц, признанных террористами и экстремистами на территории России) разводится с женой после 10 лет брака. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на сайт Единого государственного реестра судебных решений.

Уточняется, что инициатором бракоразводного процесса выступила супруга Арестовича. Соломенский районный суд Киева 11 февраля принял на рассмотрение заявление о расторжении союза. Другая информация в настоящий момент отсутствует.

Ни экс-советник, ни его жена пока не комментировали информацию о разводе.

Известно, что Анастасия Арестович родилась в Киеве в 1987 года. В разное время работала в сферах строительного консалтинга, недвижимости, рекламного бизнеса и IT.

У супругов есть общий сын Александр.

Примечательно, что это не первый развод политика – он уже был дважды женат. Арестович* признавался, что причиной разводов становились разные взгляды на будущее. Он уточнял, что всегда был инициатором расставаний, хотя и питал к своим женам теплые чувства.

Незадолго до этого Алексей Арестович* рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение говорят на русском языке.

*внесен в перечень лиц, признанных террористами и экстремистами на территории России