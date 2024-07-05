Александр Васильев заявил, что в день инаугурации президента россиян интересовало только американское шоу Met Gala

Историк моды Александр Васильев заявил, что в день инаугурации президента России в мае 2024 года фото Met Gala затмило все сообщения о вступлении в должность Владимира Путина. Он назвал это совпадением.

«Последняя инаугурация президента России была ровно в день Met Gala. Это такое совпадение. Фото Met Gala затмило все сообщения об инаугурации», - сказал ведущий.

Фрагмент интервью с ним привел Telegram-канал «Хуже и не скажешь». Васильев размышлял, что логичным было бы обсуждать платья тех дам, которые были на инаугурации.

«Интересовала всех только буржуазная Met Gala», - подчеркнул он.

Ранее журналистка Ксения Собчак раскритиковала платье теннисистки Марии Шараповой на Met Gala. Она сравнила наряд спортсменки с салатом айсберг.

Отметим, что Мария появилась в длинном платье с открытыми плечами желтого цвета. Сверху его дополняла накидка со шлейфом. В качестве аксессуаров Шарапова выбрала серьги с жемчугом. Автором платья теннисистки стал дизайнер Прабал Гурунг.