«Ветераны России» выступили с предложением отправить актера Стивена Сигала на СВО. Звезда несколько лет назад получил российское гражданство и во всем поддерживает страну. Подробности узнало агентство РИА Новости.

По данным источника, движение поддержало патриотизм Стивена. Представители ветеранов отметили, что участие актера в СВО может укрепить уверенность в победе.

«Готовность защищать страну — мощный символ верности и патриотизма. Мы готовы оказать любую помощь для вступления в одно из добровольческих формирований», - говорится в письме «Ветеранов России».

Отметим, что это обращение было составлено после того, как Стивен Сигал написал президенту России Владимиру Путину, что готов умереть за него и за страну.

Гражданство России Сигал получил в 2016 году. Сейчас к российской культуре приобщился и его сын Доминик. В 2024 году он женился на русской девушке Айрин Даниловой. Свадьба была организована в Москве, но прошла довольно скромно. На празднике молодожены хотели видеть только самых близких.

Ранее стало известно, что российский двойник актера Леонардо Ди Каприо отправился на СВО.