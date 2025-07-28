Создателя Telegram Павла Дурова вновь доставили в парижский суд: что известно

Создателя Telegram Павла Дурова доставили в парижский суд для повторного допроса. Об этом сообщает издание AFP.

По информации СМИ, бизнесмен вновь общается с сотрудниками правоохранительных органов после того, как его задержали в августе прошлого года. Причина допроса пока не разглашается.

Напомним, что Павел был задержан 24 августа после того, как прилетел во Францию на личном самолете. Ему предъявляли обвинения сразу по нескольким статьям – терроризм, мошенничество, отмывание денег. А все из-за политики Telegram. Основатель мессенджера долгое время отказывался сотрудничать со спецслужбами.

После нескольких недель Дуров покинул Францию и улетел в Дубай по согласованию с судебными властями. Компанию ему составила возлюбленная Юлия Вавилова. Бизнесмен рассказывал, что на момент задержания девушка была беременна, но из-за стресса потеряла ребенка.

Ранее Павел Дуров признался, что у него родился шестой ребенок.