Выглядят встревоженными: Павла Дурова и его девушку вновь заметили на улицах Парижа
© Tatan Syuflana/Associated Press/East News
Недавно задержанный во Франции Павел Дуров сейчас находится в Париже, где проводит время со своей девушкой Юлией Вавиловой. Основателя Telegram и его спутницу заметили на одной из улиц города.
Миллиардера и криптокоуча увидела на улице Сент-Оноре, где находятся различные бутики, инфлюенсер Мария Лобанова. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.
«Добрый вечер! Наши в городе», — написала она.
В комментариях пользователи заметили, что предприниматель идет, задевая по пути столбы. Он выглядит напряженным и встревоженным, как и его спутница, которая явно не светится от счастья.
Бизнесмен был одет в черную одежду, а Вавилова вышла на прогулку в сиреневой кофте и леггинсах в спортивном стиле.
Дурова и Вавилову уже видели в Париже, но на кадрах пара выглядела счастливой: Павел и Юлия улыбались и выглядели довольными.
Напомним, что миллиардера задержали 24 августа в столице Франции. Его подозревают в совершении ряда серьезных преступлений в мессенджере. Суд запретил ему покидать страну, это продлится шесть месяцев. Сам Дуров тоже вышел на связь после случившегося и опубликовал заявление, в котором опроверг обвинения в анархичности Telegram и отметил, что ежедневно удаляются миллионы вредоносных постов.
Ранее стало известно, что Павел Дуров будет вносить залог в размере 5 млн евро (около 503 млн рублей) частями.