Выглядят встревоженными: Павла Дурова и его девушку вновь заметили на улицах Парижа

Недавно задержанный во Франции Павел Дуров сейчас находится в Париже, где проводит время со своей девушкой Юлией Вавиловой. Основателя Telegram и его спутницу заметили на одной из улиц города.

Миллиардера и криптокоуча увидела на улице Сент-Оноре, где находятся различные бутики, инфлюенсер Мария Лобанова. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

«Добрый вечер! Наши в городе», — написала она.

В комментариях пользователи заметили, что предприниматель идет, задевая по пути столбы. Он выглядит напряженным и встревоженным, как и его спутница, которая явно не светится от счастья.

Бизнесмен был одет в черную одежду, а Вавилова вышла на прогулку в сиреневой кофте и леггинсах в спортивном стиле.