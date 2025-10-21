«Администрация начинает шевелиться, когда напишу я»: Собчак рассказала о жалобах екатеринбургских депутатов

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на жалобы екатеринбургских депутатов о том, что городская администрация «начинает шевелиться», когда она напишет о проблеме у себя в канале. Ведущая пожелала, чтобы чиновники вспоминали о работе сами, а не когда она или кто-то публичный их «пнет».

Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Наткнулась на текст, в котором местные депутаты жалуются на то, что городская администрация не прислушивается к ним, зато начинает шевелиться, когда про проблему у себя в канале напишу я. Это было бы смешно, если бы не было так грустно», - поделилась журналистка.

В тексте депутат обратился к директору департамента ЖКХ со словами, что когда им жалуется председатель комиссии по городскому хозяйству, реакции нет, а когда написала Собчак, «подорвались решать вопрос».

Журналистка призналась, что регулярно сталкивается «с попустительством властей», а люди пишут от отчаяния, так как «во всех инстанциях их футболят», будь то ремонт дома, моста, побои от мужа или что-то другое.

«Вот и екатеринбургские депутаты говорят, что внимание привлечь проще не через обращения, а через освещение проблем в больших тг-каналах. Ну, служу России. Но, если честно, лучше бы чиновники вспоминали о своей работе и обязанностях по умолчанию, а не только когда их пнёт Собчак или кто-то другой публичный», - заключила Ксения.

Ранее журналистка рассказывала о подготовке к празднованию дня рождения. По словам звезды, праздник всегда организует муж, а она только приглашает гостей.