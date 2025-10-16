«Всегда муж устраивает, я только гостей приглашаю»: Собчак рассказала о подготовке к дню рождения
© Starface.ru
Журналистка Ксения Собчак рассказала о подготовке к празднованию дня рождения в ноябре. Ведущая призналась, что праздник организует муж, а ее задача – пригласить гостей.
Подробности узнал NEWS.ru.
«Мне всегда день рождения муж устраивает. Поэтому для меня это всегда сюрприз. Я только гостей приглашаю. А что там будет – посмотрим», - поделилась журналистка.
Собчак не намекала мужу Константину Богомолову, где и как хочет отметить праздник.
«Он уже все знает. Мы столько лет празднуем вместе», - добавила Ксения.
5 ноября Собчак исполнится 44 года. В июле ее супруг отметил 50-летний юбилей.
Только в конце сентября режиссер показал, какой «фантастический» праздник ему устроила жена в день рождения. Он поблагодарил супругу за труды и отметил, что бывают дни и вечера, которые остаются в памяти как «время абсолютного счастья».