90-летняя актриса Софи Лорен принесла соболезнования родным Зураба Церетели

Актриса и певица Софи Лорен принесла соболезнования родным, близким и поклонникам скульптора Зураба Церетели. Ее слова передал художник Никас Сафронов, сообщает StarHit.

По словам Сафронова, 90-летняя Лорен связалась с ним, когда узнала о смерти Церетели. Она вспомнила, как скульптор принимал ее в гостях. Также она рассказала, что хранит дома некоторые его работы.

К слову, Зураб Церетели был знаком со многими голливудскими звездами. Он принимал у себя Монику Белуччи и Роберта де Ниро, когда они приезжали в Москву.

Напомним, что скульптор скончался 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с ним прошло 23 апреля в столице России. Одним из первых венок на церемонию прислал президент Владимир Путин.

Журналисты отметили, что на прощании вдова Церетели была убита горем. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что супруга всегда была верна скульптору и делала ради него все.

Ранее стало известно, кто претендует на завещание Зураба Церетели.