О возвращении к работе речи не идет: сын Бориса Щербакова раскрыл состояние отца после операции на лице

Сын актера Бориса Щербакова подтвердил, что его отца прооперировали. Врачи восстановили ему скулу. И хирургическое вмешательство прошло успешно.

По словам Василия Щербакова, артист по-прежнему остается в больнице, и пока речи о возвращении к работе не идет. Несмотря на то, что операция прошла без последствий, необходимо время на восстановление. Поэтому в клинике пациент может пробыть еще две недели.

«Реабилитация займет какое-то время», - отметил сын актера в беседе с aif.ru.

Напомним, что, по данным СМИ, Борис Щербаков травмировался в своем доме. Жена нашла его в подъезде без сознания. Артиста экстренно госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом костей на лице, ушибами и отеками мягких тканей. При этом близкие знаменитости старались сохранять спокойствие. Сын Щербакова делился, что все, случившееся с отцом, поправимо.

Ранее появилась информация о диагнозе актера Александра Балуева, из-за которого спектакли с его участием оказались под угрозой срыва.