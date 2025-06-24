700 рублей с каждого: в Израиле берут деньги за вход в бомбоубежище

Русскоязычная жительница Израиля рассказала о попытках брать деньги за вход в бомбоубежище. Так, во время воздушной тревоги за доступ к нему потребовали 700 рублей.

Об этом узнало агентство Ura.ru.

Девушка, проживающая в Тель-Авивском округе, сообщила о повторении ситуации с попыткой взимать плату за вход в укрытие. Напомним, в одном из них жители обустроили синагогу и отказывались впускать туда посторонних во время молитв.

«На сегодняшний день ситуация повторилась», - поделилась собеседница.

По ее словам, во время воздушной тревоги люди хотели воспользоваться укрытием, но с них потребовали сумму, равную 700 рублям с каждого. Об этой ситуации сообщили также в чате мигрантов.

Ранее ведущий Михаил Ширвиндт рассказал о своих переживаниях за Израиль, будучи в Испании. Он выразил надежду, что у израильтян нет ощущения катастрофы.