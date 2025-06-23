«Находимся в райском месте»: Михаил Ширвиндт переживает за Израиль, будучи в Испании

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что находится недалеко от Барселоны. По его словам, там безопасно и комфортно – греясь под солнцем Испании, он читает новости с фронтов всего мира. Писатель выразил надежду, что у израильтян нет ощущения катастрофы, которую чувствует он, будучи в безопасности.

На очередные заявления Ширвиндта обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Чувствую себя прекрасно. Потому что мы находимся сейчас в такой безопасности, в таком райском месте, в таком климате, в такой атмосфере, что чувствуешь себя замечательно. Естественно, целыми днями и ночами мы читаем сводки с фронтов всего мира», - поделился ведущий.

Ширвиндт отметил, что комфортность, в которой он сейчас пребывает, «становится эфемерной». Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что за границей «замечательно».

«Надеюсь, что у вас нет ощущения катастрофы, которую ощущаем мы, находясь в безопасности», — обратился ведущий к израильтянам.

Ранее Ширвиндт раскритиковал певицу Валерию после выхода ее хита «С чего начинается Родина». Ведущий считает: артистка захотела всем угодить и решила «сбацать что-нибудь патриотическое» на фоне руин.