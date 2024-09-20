В Китае 52-летняя чиновница сделала любовниками 58 подчиненных и села в тюрьму. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сообщает источник, будучи на высоком посту, Чжун Ян сделала 58 подчиненных любовниками. Часть мужчин согласились вступить с ней в отношения из-за страха, другая часть — из-за предлагаемых преимуществ.

Также за всю карьеру чиновница получила взяток на 8,5 млн долларов. Она обещала некоторым компаниям выгодные контракты под предлогом инвестиций.

Женщину осудили за коррупцию, лишили свободы и обязали к выплате штрафа в размере в млн юаней.

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