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Опубликовано 27 апреля 2024, 19:37
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49 потерпевших при теракте в «Крокусе» подали заявление на МЧС

Baza: потерпевшие при теракте в «Крокусе» просят привлечь к ответственности МЧС.
49 потерпевших при теракте в «Крокусе» подали заявление на МЧС

© Associated Press/East News

Потерпевшие при теракте в «Крокус Сити Холле» составили коллективное заявление на МЧС Московской области. Его подписали 49 человек – они утверждают, что ежегодно сотрудники ведомства находили в здании нарушения, но их не устраняли. Теперь потерпевшие хотят, чтобы сотрудников ведомства привлекли к ответственности.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Адвокат Игорь Трунов отмечает в заявлении, что за противопожарной безопасностью в «Крокусе» следило МЧС МО. Нарушения там находили при каждой проверке, начиная с 2019 года. Источник пишет, что иногда количество нарушений достигало 87.

Отмечается, что работа центра не останавливалась – концерты все также проходили в «Крокусе» на регулярной основе. Пострадавшие при теракте просят признать действия МЧС незаконными и привлечь сотрудников к ответственности.

Ранее сообщалось, что мать погибшего в «Крокусе» певца-инвалида не может получить справку о смерти. При пожаре его тело выгорело настолько, что на руинах не смогли обнаружить ДНК молодого человека. Он остается в списке пропавших без вести. Семье не могут выплатить 3 млн в связи со смертью – для этого нужна справка. При этом пенсию по инвалидности начислять перестали.

Источник фото:Associated Press/East News
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Лилия Караева
Теги:
крокус сити холл
теракт
МЧС