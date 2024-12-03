49-летняя женщина: кто владеет самой дорогой квартирой в Москве за 4,3 млрд рублей

В Москве выставили на продажу роскошный пентхаус на Пречистенской набережной за 4,3 млрд рублей. Владелицей шикарной и дорогостоящей недвижимости является бывшая невестка умершего долларового миллиардера и депутата Госдумы Бориса Зубицкого.

49-летнюю бизнесвумен зовут Виктория Казак, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Ее бывший свекор Борис Зубицкий обладал огроменными активами. Когда депутат умер, его сыновья начали делить имущество. В судебном споре приняла участие и супруга одного из наследников — Виктория Казак.

В итоге муж передал ей 16% ПАО «Кокс», которое принадлежало Зубицкому. Но бизнесвумен на этом не остановилась и продолжила тяжбу со вторым сыном депутата.

В 2021 году она внезапно отозвала все иски и продала свою долю, которая оценивалась в 100 млн долларов. В этом же году Козак стала собственницей фантастически дорогой квартиры в Москве, которая раньше принадлежала свекру.

Ранее сообщалось, что певица София Ротару переписала квартиру в Москве на сына. Стоимость недвижимости оценивается в 65 млн рублей.