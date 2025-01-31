49-летний Дэвид Бекхэм снялся в рекламе и восхитил фанатов своим прессом

Звезда американского футбола на пенсии Дэвид Бекхэм снялся в новой рекламе BOSS и поверг своих фанатов и фанаток в безумный восторг. Об этом пишет газета The Daily Mail.

На снимках спортсмен предстал топлесс, в приспущенных штанах и черных боксерах с названием бренда на резинке, вышитым белыми нитками. Бекхэм продемонстрировал внушительный пресс — достаточно рельефный и подтянутый для его 49 лет.

Подписчики тут же бросились оставлять комплименты его мускулистому телу:

«Это, безусловно, лучший момент моего дня», «Такое ощущение, будто кто-то только что включил температуру на уровень Ада», «Какая прелесть!», «Вот это-то мне и нужно увидеть!» — восхищались они.

А жена Дэвида, модель Виктория Бекхэм, ограничилась нежным и любовным комментарием.

«Мой босс», — написала она, добавив игривый смайлик.

Некоторые же пользователи пошутили — мол, они теперь поняли, за что Бекхэм еще давно получил знаменитое прозвище «Золотые мячи».

Ранее мы писали о том, что Виктория Бекхэм показала макияж 13-летней дочери Харпер.