Раскрыто, почему Рианна не хочет продолжать музыкальную карьеру

Популярная певица Рианна не хочет продолжать музыкальную карьеру. Об этом сообщает издание Radar.

По данным источника, артистка росла в бедности, однако за время творческой деятельности сумела заработать внушительный капитал и получить статус миллиардерши. Уточняется, что именно это и стало причиной исчезновения у певицы желания продолжать музыкальную карьеру.

«Рианна росла в бедности. Поэтому тот факт, что в 30 лет она стала миллиардером, не может не соблазнять ее. Когда она была моложе, она действительно делала все, чтобы оказаться в топе в этой музыкальной игре, но, когда она там оказалась, похоже, у нее исчезли музыкальные амбиции, чтобы оставаться там», - поделился инсайдер.

Информатор подчеркнул, что собственный косметический бренд Fenty приносит Рианне огромные деньги, вследствие чего необходимость зарабатывать себе на еду пением пропала.

«Ее фанаты ждут от нее новую музыку и новых выступлений, но, возможно, им придется ждать вечно», - добавил источник.

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