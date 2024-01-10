31-летняя Маргарита Грачева станет мамой в четвертый раз
Лишившаяся рук Маргарита Грачева нашла нужным сообщить о четвертой беременности.
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31-летняя Маргарита Грачева, которую бывший муж лишил рук, сообщила о четвертой беременности. Женщина воспитывает троих сыновей.
На публикацию Грачевой в соцсетях обратил внимание сайт StarHit.
«Скоро нас будет +1», - написала она.
Женщина сообщила, что скрывать беременность становится сложнее – подписчики стали замечать изменившиеся формы. В эту беременность живот у Грачевой стал расти быстрее – «мышцы уже не те», призналась она. В предыдущие разы молодая мама набирала 14 и 16 кг. Пол будущего малыша она не раскрыла.
Напомним, в 2019 году Грачева вышла замуж за музыканта Максима Андрющенко. У пары родился ребенок. Сейчас семья живет в загородном доме.
До этого Грачева пережила страшное событие: бывший муж вывез ее в лес и отрубил кисти рук. Одну руку спасли, на вторую установили протез.
Ранее Грачева рассказывала, что бывший муж платил алименты в 200 рублей на двоих детей. Позже он стал присылать 9 тыс.