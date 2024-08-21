30-летний директор Александринского театра Сергей Емельянов покинул пост со словами «пришло время двигаться вперед»

30-летний Сергей Емельянов, занимавший пост директора Александринского театра, покинул должность. О своем уходе он рассказал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Пришло время двигаться вперед — к решению новых задач и расширению горизонтов», - сообщил Емельянов 21 августа и поблагодарил команду единомышленников за работу в театре. «Только вперед», - написал он в публикации.

Имя нового директора пока не сообщается. Емельянов пока числится руководителем на сайте театра.

Известно, что Емельянов стал директором в 2021 году. На момент вступления в должность ему было 27 лет.

Сергей Емельянов - уроженец Ухты. В 2016 году он возглавил Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Емельянов стал самым молодым региональным министром в РФ.

Ранее сообщалось, что режиссеру Константину Богомолову выделили 322 тыс. рублей на создание спектакля для Александринского театра. Он должен сделать постановку по произведению Максима Горького «Мать».