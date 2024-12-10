26-летний предполагаемый убийца главы UnitedHealthcare стал звездой соцсетей

У американцев активно набирает популярность предполагаемый убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Луиджи Манджион. 26-летний подозреваемый стал звездой социальных сетей благодаря своей внешности, а также совершенному преступлению. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

9 декабря полиция США задержала подозреваемого в убийстве Брайана Томпсона. У него нашли оружие, а также поддельные удостоверения личности. Кроме того, найдены записи, где Луиджи негативно высказывался о страховой компании.

После того, как личность арестованного была раскрыла, американцы стали изучать его социальные сети, и Манджион быстро набрал популярность. Дело не только в том, что парня считают довольно красивым, но и в том, что многие разделяют его взгляды. В США страховка для многих — больная тема, так как получить ее крайне сложно и обходится она дорого. У самого же Луиджи умерло несколько родственников из-за отказов страховой. Предположительно, это может быть мотивом.

К слову, задержать молодого человека удалось только потому, что он попал на камеру наблюдения в McDonald's. На кассе он снял маску, чтобы пофлиртовать с сотрудницей. Теперь поклонники Луиджи специально занижают рейтинг ресторана.

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