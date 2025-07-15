25-летняя жена Старовойта со слезами обнимала его могилу на 9 день после смерти

Молодая жена экс-министра транспорта РФ и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта пришла на могилу возлюбленного на 9 день после его смерти. Как пишет StarHit, 25-летняя девушка рыдала и обнимала могилу.

7 июля стало известно, что Старовойт покончил с собой. На его похоронах, которые прошли в Санкт-Петербурге, внимание общественности было приковано к 25-летней Полине Копыловой, с которой у чиновника был роман. Причем СМИ выяснили, что она была не просто возлюбленной, а законной супругой умершего.

По всей видимости, Полине все еще тяжело смириться с потерей избранника. Спустя 9 дней после его смерти она пришла на кладбище, чтобы оплакать Романа. Девушка сидела на корточках перед могилой и плакала.

Напомним, что Старовойт познакомился с Копыловой в 2021 году. На тот момент она строила карьеру модели. Однако после переезда в Москву она стала помощницей своего возлюбленного. На этой должности Полина пробыла недолго. Предположительно, ей пришлось уволиться, так как госслужащим нельзя работать со своими партнерами.

Ранее стало известно, сможет ли возлюбленная Романа Старовойта получить его наследство.