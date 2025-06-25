23-летний охранник из Внуково стал новым крашем россиянок: как выглядит мужчина

После того, как стюард из «Аэрофлота» стал моделью, россиянки нашли нового мужчину, чьей внешностью восхищаются в Сети. Новым любимцем публики стал 23-летний охранник Игнат, работающий во Внуково.

В социальных сетях ролики, в которых девушки снимают Игната в аэропорту, набирают миллионы просмотров. Пользователи восхищаются красотой мужчины и пророчат ему будущее в модельном агентстве. Некоторые даже призывают помочь ему сменить работу. Однако сам охранник не собирается отказываться от своей профессии.