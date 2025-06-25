НЕОЖИДАННО
Опубликовано 25 июня 2025, 16:37
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23-летний охранник из Внуково стал новым крашем россиянок: как выглядит мужчина

Россиянки восхитились красотой 23-летнего охранника Игната из аэропорта Внуково.
23-летний охранник из Внуково стал новым крашем россиянок: как выглядит мужчина

© Freepik

После того, как стюард из «Аэрофлота» стал моделью, россиянки нашли нового мужчину, чьей внешностью восхищаются в Сети. Новым любимцем публики стал 23-летний охранник Игнат, работающий во Внуково.

В социальных сетях ролики, в которых девушки снимают Игната в аэропорту, набирают миллионы просмотров. Пользователи восхищаются красотой мужчины и пророчат ему будущее в модельном агентстве. Некоторые даже призывают помочь ему сменить работу. Однако сам охранник не собирается отказываться от своей профессии.

23-летний охранник из Внуково стал новым крашем россиянок: как выглядит мужчина

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Игнат не стремится к публичности. Также ему не нужно повышенное внимание со стороны женщин. Он уже много лет счастлив в отношениях. А в 2024 году мужчина решился на важный шаг и расписался в ЗАГСе со своей возлюбленной.

Напомним, что в прошлом году в Сети восхищались красотой стюарда Даниила Ламаса. Став популярным, мужчина оставил профессию и начал сотрудничать с брендами как модель.

Ранее девушки из Китая восхитились красотой российских полицейских.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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