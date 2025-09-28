11-летний сын Теплякова не смог поступить в вуз из-за низких баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сын Евгения Теплякова Хеймдалль еще в 9 лет окончил 11 класс. С тех пор мальчик безуспешно пытается поступить в университет — он сдал ЕГЭ, но на низкие баллы. По русскому языку сын Теплякова получил 40 баллов, по математике — 52.

Во всех вузах, куда пытался поступить Хеймдалль, ему отказали из-за слишком низких баллов. Был шанс поступить на архитектурный курс в вузе с невысоким проходным, но и туда мальчика не взяли из-за отсутствия российского свидетельства о рождении. Ребенок родился в Китае, а Евгений Тепляков так и не сделал документы для него из-за боязни утечек информации.

Новости о проблемах с поступлением сына в университет Тепляков комментировать не стал и потребовал с журналистов 2 миллиона рублей.

