Умер один из самых известных российских поэтов-эмигрантов

Один из самых известных российских поэтов Бахыт Кинжеев ушел из жизни в возрасте 73 лет. О его смерти сообщил в социальных сетях поэт Сергей Гандлевский.

В последние годы жизни поэт боролся с болезнью, характер которой не уточняется.

Бахыт Кинжеев родился в Казахстане. В возрасте трех лет он переехал с семьей в Россию. Его поэтический дебют состоялся в 1977 году в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ». Был участником объединения «Московское время» вместе с Алексеем Цветковым, Александром Сопровским, Сергеем Гандлевским. Произведения Кинжеева публиковали в газетах «Комсомольская правда», «Юность», «Московский комсомолец», «Простор».

В 1982 эмигрировал в Канаду, а с 2006 года жил в Нью-Йорке.

За свою жизнь Кинжеев написал более 20 стихов и прозаических произведений. Был дважды номинантом Нобелевской премии по литературе.

Ранее в Японии умер писатель-прозаик, автор детективных романов Сакаэ Сайто. Он был лауреатом премии Эдогавы Рапмо, которого называют отцом современного японского детектива.