Звукорежиссер Петр Пивоваров умер на 72-м году жизни

Умер на 72-м году жизни звукорежиссер Петр Пивоваров. Траурную новость сообщили в Союзе кинематографистов России.

Причины смерти звукорежиссера не уточняются.

Петр Пивоваров родился 19 декабря 1953 года в Москве. Его трудовой путь начался на Центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов (ЦСДФ). С 2005 года Петр Викторович занимал пост главного звукорежиссера на RT, а с 2014 по 2022 год — должность заместителя главного звукорежиссера.

Среди его самых известных работ: «Шел солдат…», «Иду к тебе, Арктика», «Улоф Пальме. Почему?», «Дело об украденной скрипке» и множество других проектов.

С 1990-х начал работать на телевидении. Принимал участие в съемках в горячих точках: Чечне и Югославии.

Прощание с деятелем культуры состоится 6 августа в 10:30 в морге Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого (ул. Вучетича, 21). Похоронят Петра Пивоварова на Центральном кладбище в Долгопрудном.

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