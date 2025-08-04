Умер на 75-м году жизни казахский и российский космонавт Талгат Мусабаев

Умер казахский и российский космонавт Талгат Мусабаев. Ему было 74 года. Причина смерти не уточняется.

Информацию о кончине космонавта опубликовали на сайте президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью Мусабаева. Он отметил, что Талгат был героем, который трижды покорил космос и выходил в открытое космическое пространство.

Токаев упомянул, что Талгат Мусабаев был не только космонавтом, но и депутатом Сената, общественным деятелем. По словам президента Казахстана, он инициировал много добрых начинаний.

Отметим, что в 1994 году Мусабаева удостоили звания Героя Российской Федерации. Спустя год после этого космонавта признали Народным Героем Республики Казахстан.

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