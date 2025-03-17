Звукорежиссер фильма «Сибириада» Бобровский умер в возрасте 88 лет

Умер заслуженный деятель искусств России, звукорежиссер Валентин Бобровский. Ему было 88 лет.

О смерти звукорежиссера сообщил Союз кинематографистов России.

В некрологе организация выразила глубокие соболезнования родным и близким Валентина Бобровского и почтила память выдающегося коллеги, внесшего значительный вклад в историю советского и российского кинематографа.

За свою долгую карьеру Валентин Бобровский работал над множеством известных фильмов. Среди них такие картины, как «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», «Родня», «Сибириада», «Спасатель», «Наследница по прямой», «Облако-рай» и «Мелкий бес». Фильм «Раба любви» стал одной из его первых самостоятельных работ.

Прощание со звукорежиссером состоится 19 марта в крематории Хованского кладбища.

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