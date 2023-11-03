Звезду КВН Сергея Сивохо похоронили на Украине

Две недели назад умер в одной из престижных клиник Германии звезда КВН Сергей Сивохо от хронической болезни легких. Врачи пытались стабилизировать состояние артиста, но в итоге его отключили от системы жизнеобеспечения. Похороны шоумена прошли 3 ноября в Киеве.

Попрощаться с Сивохо пришли его родственники друзья, коллеги. Супруга Сергея Татьяна не могла остановить слезы, которые ей мешали говорить речь, пишет StarHit.

Она отметила, что Сергей очень любил свою жизнь и был веселым человеком.

«Я надеюсь, что все, кому он помог в этой жизни, будут помнить его как благотворителя и человека, который сделал все до того времени, пока его сердце билось», — сказала вдова со сцены.

На похоронах заметили актера Станислава Боклана, певца Владимира Дантеса и несколько юмористов.

Мужчина умер в возрасте 54 лет в Германии. У шоумена отказали органы, и начался сепсис.

Сергей Сивохо был участником команды КВН «Дрим тим». После триумфа в юмористической телеигре, мужчина занялся продюсированием студии «Квартал 95».