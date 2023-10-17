«Умер мой любименький дружок»: Татьяна Лазарева* почтила память юмориста Сивохо

Утром 17 октября появилась информация, что звезду КВН Сергея Сивохо отключат от системы жизнеобеспечения в престижной больнице в Германии. Последние годы юморист и политик боролся с тяжелой болезнью, а несколько дней назад у него началось заражение крови. Память комика почтила телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ).

Изначально в СМИ сообщалось, что юморист жив. Член Общественной палаты Анна Ревякина заявила, что Сивохо находится в очень тяжелом состоянии. Но три часа назад родные шоумена подтвердили его уход. Телеведущая не могла не прокомментировать эту новость на свой странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сережа не выдержал этой долгой борьбы с болью. Умер мой любименький дружок. Покойся с миром, потому что этот мир в тебе всегда был, как и любовь твоя к нему», — написала она.

Лазарева* отметила, что Сергей был самым добрым из ее друзей. Она также выразила соболезнования его родным — маме, жене и сыну.

Напомним, Сергей Сивохо был участником команды КВН «Дрим тим». После триумфа в юмористической телеигре, мужчина занялся продюсированием студии «Квартал 95». Он умер в возрасте 54 лет. Врачи, поняв, что шансов у пародиста нет, отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

*(Признана иноагентом на территории РФ)