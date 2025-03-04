В Пскове в возрасте 86 лет умерла художница и писательница Ирена Панченко

В Пскове умерла известный драматург, поэт, художник Ирена Панченко. Ей было 86 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что 28 февраля Ирена Панченко принимала участие в светском мероприятии, после которого почувствовала себя плохо и уже дома вызвала скорую помощь. После этого поэтесса перестала выходить на связь и отвечать на звонки знакомых. Позже выяснилось, что вечером 3 февраля она скончалась, сообщает mk.ru.

Информации о том, когда состоится церемония прощания и похороны, не приводится.

В 1957 году Ирена Панченко окончила Омское педагогическое училище, а в 1968 году получила диплом Великолукского педагогического института. В 1984 году поэтесса также окончила Высшие театральные курсы при ГИТИСе им. Луначарского в Москве.

Ирена Панченко является автором пьес для взрослого и детского театра, поставленных в разных городах страны. В декабре 2018 года она получила высшую награду Союза писателей России – медаль им. Василия Шукшина.

Ранее ушел из жизни в возрасте 41 года насельник Введенского монастыря Оптина пустынь иеромонах Константин (Никитенко). В последние два с половиной года он занимался духовной и медицинской поддержкой бойцов СВО.