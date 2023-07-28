Звезда «Улиц разбитых фонарей» Андрей Бабенко покончил с собой из-за нищеты и одиночества

Актер театра и кино Андрей Бабенко, известный зрителям по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», покончил с собой. Об этом сообщило издание ИА Регнум.

Источник СМИ рассказал, что в последнее время артист много страдал от недостатка денежных средств, а также одиночества. По его словам, именно это стало причиной, по которой Бабенко решил уйти из жизни.

Отметим, что неладное коллеги Андрея заподозрили после того, как он не появился на съемочной площадке 26 июля. После этого они забили тревогу, но уже было поздно. Актера нашли мертвым в собственной квартире. Примечательно, что у него не было родственников, а, чтобы прокормиться, ему часто приходилось занимать деньги у знакомых, но и этого не хватало. Режиссер Максим Бриус признался, что Бабенко из-за нищеты работал не только в кино, но и в курьерской службе.

«Вся съемочная группа стала ему звонить, но он трубку не брал — он был уже мертв. С ним снимался сериал «Крепкие орешки», третий сезон, контракт также был подписан на четвертый сезон, но денег не хватало», - сообщил кинематографист.

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