Подкосила болезнь: раскрыта причина смерти основателя группы The Eagles Рэнди Мейснера

Причиной смерти американского музыканта и одного из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснера стали осложнения после хронической болезни легких. Мужчине было 77 лет. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

На сайте легендарной группы подтвердили смерть певца и автора песен. Известно, что музыканта не стало 26 июля. Он скончался в Лос-Анджелесе. У Рэнди была хроническая обструктивная болезнь легких, а смерть наступила из-за осложнений.

Напомним, что легендарный артист вырос в семье фермеров, которые жили в маленьком городке штата Небраска. Он был единственным ребенком и с детства увлекался музыкой. Возможно, это было связано с тем, что его мать очень любила петь, а дедушка преподавал игру на скрипке.

Легендарная рок-группа The Eagles появилась в сентябре 1971 года. Идея пришла Мейснеру и другим музыкантам – Дону Хенли, Гленну Фрею и Берни Лидону. Рэнди был басистом и бэк-вокалистом.

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