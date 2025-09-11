Звезда советских фильмов Тамара Уржумова умерла в забвении в возрасте 80 лет

Умерла актриса Тамара Уржумова, известная по роли в фильме «На всю оставшуюся жизнь». Ей было 80 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Сердце артистки остановилось 2 августа, однако известно об этом стало только сейчас. Звезда советского кино в последние годы не снималась и жила в забвении, сообщает портал Кино-Театр.ру.

Тамара Уржумова окончила Ленинградский театральный институт. В возрасте 21 года она познакомилась с писателем Сергеем Довлатовым, который влюбился в начинающую актрису и написал ей девять личных писем. Однако его любовь так и осталась безответной.

Уржумова дебютировала в 1969 году и стала знаменитой благодаря роли Киры в фильме «Проводы белых ночей».

В 1974 году на экраны вышел сериал «Рожденная революцией», в котором актриса сыграла певицу в ресторане, а уже через год появилась в фильме «На всю оставшуюся жизнь».

Кроме того, Уржумова снялась в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Вы чье, старичье?», «Прохиндиада 2», «Роман императора», «Тоталитарный роман», «Пушкин. Последняя дуэль».

Ранее сообщалось, что в возрасте 77 лет скончался Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев. Причины смерти не уточняются.