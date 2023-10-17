Умер актер из «Д'Артаньяна» и «Белого солнца пустыни» Николай Ващилин, об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Николай Ващилин умер 22 июля 2023 года в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни. Однако в прессе распространяться эта новость начала только накануне. Известно, что Ващилин работал каскадером на таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Республика ШКИД», «Белое солнце пустыни», «Они сражались за Родину».

Николай Ващилин с 1992 года являлся членом Союза кинематографистов России. За время работы в киноиндустрии он подготовил десятки каскадеров на «Ленфильме» и в Союзе театральных деятелей.

Актер также написал несколько книг, в которых вспоминал опыт работы на съемочных площадках. Одной из самых запоминающихся картин, в которых ему приходилось работать он называл «Остров сокровищ».

«Теперь, когда жизнь клонится к своему закату, стало ясно и понятно, что это был зенит. Солнцестояние. Остров моих сокровищ», - писал он.

Ранее мы сообщали о смерти циркового артиста Василия Шанина, который разбился, выпав из окна.