Звезда «Склифосовского» Александр Толубаев умер на 73-м году жизни: причины неизвестны

В возрасте 72 лет скончался актер Александр Толубаев. О трагической новости сообщили в воронежском отделении Союза театральных деятелей России «Дом актера».

Что послужило причиной смерти – неизвестно. Однако коллеги артиста отметили, что в последнее время он довольно много и серьезно болел.

На счету Толубаева десятки успешных фильмов и телепроектов. Зрителям он известен по одной из ведущих ролей в медицинской драме «Склифосовский». Там он появился во втором сезоне. Но, конечно, душой Александр всегда был на театральной сцене. Он играл во многих городах: Воронеже, Москве, Липецке. В последние годы жизни он посвящал себя воронежскому творческому центру «Антреприза». В нем он поставил спектакли по пьесам А. Островского, С. Разсохина и В. Преображенского, а также А. Аверченко.

«Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком. Таким мы его будем помнить. Выражаем соболезнования родным, друзьям и коллегам Александра Николаевича Толубаева», - отметили представители «Дома актера».

Ранее стало известно о смерти супруга Дарьи Донцовой. Он скончался после долгой борьбы с онкологией. Ушел из жизни Александр в праздничный день – 8 марта. Писательница тяжело переживает утрату любимого мужа и сейчас не выходит на связь с поклонниками.