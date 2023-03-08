Оставила на страничке черный квадрат: онкология забрала мужа писательницы Дарьи Донцовой

Писательница Дарья Донцова овдовела 8 Марта. Онкология забрала ее мужа Александра в праздничный день.

О его смерти на странице Донцовой в соцсетях сообщила бренд-менеджер Анна Павлиева.

Она указала, что Александр Донцов ушел «после тяжелой, продолжительной болезни». Он имел научную степень доктора наук, занимал должность профессора факультета психологии МГУ, был академиком РАН. Место и дату отпевания назовут позже.

«Агриппина Аркадьевна (настоящее имя Донцовой – прим.) временно не будет присутствовать в соцсетях», - сказано в обращении.

Супруг писательницы страдал раком кишечника. Онкологию обнаружили в 2021 году. Для Донцовой это стало неожиданностью, ведь сама писательница к тому времени только излечилась от рака.

Автор многочисленных книг болела раком молочной железы. Ей сделали 4 операции и 18 процедур химиотерапии.

Ранее певица Ольга Зарубина рассказала о смерти второго мужа от онкологии.