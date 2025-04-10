Звезда шоу «Лэсси» Джои Д. Виейра умер накануне дня рождения

Ушел из жизни американский актер, сценарист, композитор и музыкант, известный как Джои Д. Виейра. Об этом в своем микроблоге сообщил коллега Виейры по сериалу «Лэсси» Джон Провост.

Артист скончался 7 апреля, накануне своего 81-летия. Причиной смерти называется продолжительная болезнь.

Джозеф Дуглас (полное имя) Виейра появился на свет в 1944 году в Лос-Анджелесе. Первую славу ему принесла роль Порки в первых сезонах шоу «Лэсси» в 1954—1957 гг.

Всего фильмография покойного насчитывает свыше тридцати проектов, среди которых «Детективное агентство «Лунный свет», «Женаты и с детьми», «Красная жара» и другие.

Ранее мы писали, что в возрасте 55 лет умер американский джазовый музыкант Майлз Гриффит.

Также сообщалось, что в возрасте 96 лет скончался публицист Стивена Спилберга и лауреат премии «Оскар» Марвин Леви.