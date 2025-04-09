Скончался американский джазовый музыкант Майлз Гриффит

Скончался американский джазовый музыкант, певец и актер Майлз Ллойд Гриффит. Соответствующая информация появилась на сайте музыкальной группы The Scooches, с которой он сотрудничал.

Уточняется, что 55-летний артист ушел из жизни в Бруклине. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Гриффит вырос в музыкальной семье, и начал выступать с ранних лет. В 1980-м дебютировал как актер.

С 1990-го был солистом джазовых коллективов, а также вел преподавательскую деятельность, в том числе в Колумбийском университете. Музыкант выпустил первый сольный альбом в 1999 году.

Ранее мы писали, что в возрасте 96 лет умер публицист Стивена Спилберга и лауреат премии «Оскар» Марвин Леви.

Также сообщалось, что в возрасте 88 лет скончался композитор и дирижер Витаутас Юозапайтис.