Скончался американский джазовый музыкант Майлз Гриффит
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Скончался американский джазовый музыкант, певец и актер Майлз Ллойд Гриффит. Соответствующая информация появилась на сайте музыкальной группы The Scooches, с которой он сотрудничал.
Уточняется, что 55-летний артист ушел из жизни в Бруклине. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Гриффит вырос в музыкальной семье, и начал выступать с ранних лет. В 1980-м дебютировал как актер.
С 1990-го был солистом джазовых коллективов, а также вел преподавательскую деятельность, в том числе в Колумбийском университете. Музыкант выпустил первый сольный альбом в 1999 году.
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