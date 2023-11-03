Звезда «Шерлока Холмса» Галина Мочалова умерла в 89 лет

Актриса Галина Мочалова скончалась в возрасте 89-ти лет. До юбилейных 90 она не дожила всего две недели. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на агрегатор «Кино-театр.ru».

Не стало звезды «Шерлока Холмса» 2 ноября. Причина смерти пока неизвестна. Также нет данных о прощании с артисткой и месте, где она будет похоронена.

Галина Мочалова дебютировала на экране еще в 1957-м году. Ее первой работой стали «Поддубенские частушки». Там она сыграла птичницу Валю. После этого она появилась в фильмах «Повести о молодоженах» и «День счастья».

Также актриса снималась и во многих сериалах. На ее счету «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия» и другие.

Последней киноработой Галины Мочаловой стала «Мерзлая земля» 2023 года.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Владимира Урбановича. Он скончался в возрасте 85-ти лет. Информацию подтвердили в Новосибирском государственном академическом театре, в котором актер служил более 35-ти лет.