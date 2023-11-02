Народный артист России Владимир Урбанович умер на 86-м году жизни

Народный артист РСФСР, лауреат международной премии «Мастер сцены», кавалер ордена «Знак почёта» Владимир Урбанович скончался на 86-м году жизни. Информацию о смерти подтвердили в Новосибирском государственном академическом театре, в котором артист служил более 35 лет.

Причина смерти Урбановича не уточняется. Информации о месте и времени похорон также не поступало.

С 1965 года актер был солистом Новосибирского театра оперы и балета. Вместе с труппой он гастролировал в Польше, Египте, Португалии, Германии, говорится в сообщении на сайте театра.

Урбанович дебютировал в кино в 1969 году. Он сыграл роль в фильме «Алкина песня» по одноименному рассказу Анатолия Иванова. Кроме того, снялся в «Записках сумасшедшего» в 1981 году и ряде других картин.

Часть жизни Урбанович посвятил воспитанию нового поколения вокалистов, работая на кафедре сольного пения в новосибирской консерватории.

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