Первый чернокожий лауреат «Оскара» Луис Госсетт-младший умер на 88-м году жизни

29 марта в США умер Луис Госсетт-младший — первый темнокожий актер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Ему было 87 лет.

О кончине актера сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двоюродного брата Госсетта Нила Л. Госсетта. Причина смерти не сообщается.

В 1982 году Луис Госсетт-младший получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Офицер и джентельмен» в паре с Ричардом Гиром. За эту картину актер был также удостоен премии «Золотой глобус».

Актерская карьера Госсетта-младшего началась в 1961 году, когда он приехал в Голливуд для съемок в киноверсии «Изюма на солнце». Наиболее известные картины с его участием: «Бездна» (1977), «Враг мой» (1985, номинирован на премию Сатурн), «Идущий в огне» (1986), «Железный орёл — 1,2,3,4», «Каратель» (1989), «Челюсти 3» (1983). Также артист принимал участие в бродвейских постановках: «Изюм на солнце» (1959), «Золотой мальчик» (1964), и «Чикаго» (2002).

За свою карьеру он снялся в более 220 фильмах и сериалах. На его счету 19 кинонаград и 28 номинаций.

В 2010 году у артиста выявили рак на ранней стадии. В 2020 году он заболел коронавирусом и проходил лечение в стационаре.

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