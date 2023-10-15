Звезда сериала «Твин Пикс» умерла на 92-м году жизни

Американская актриса, известная по сериалу «Твин Пикс», Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года. О кончине звезды рассказало издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление ее агента Марион Розенберг.

Представитель актрисы прокомментировал прессе прискорбную новость. По его словам, Лори какое-то время испытывала проблемы с самочувствием. Тем не менее смерть звезды наступила вследствие старости.

Пайпер за годы карьеры снялась в более чем сотне фильмов, а также сыграла множество спектаклей на сцене. Ее трижды номинировали на премию «Оскар» за участие в таких картинах, как «Бильярдист», «Кэрри» и «Дети тишины». Кроме того, за годы в кинематографе американская актриса получила «Золотой глобус». Ей досталась престижная награда за съемки в сериале «Твин Пикс».

Ранее стало известно о смерти актрисы Галины Байнякшиной, которая сыграла в кинолентах «Морозко» и «Любовь и голуби». Артистка ушла из жизни после продолжительной болезни.