Скончалась актриса, сыгравшая в постановке «Любовь и голуби»

Умерла актриса Галина Байнякшина, сыгравшая в «Морозко» и «Любовь и голуби», об этом сообщил Иркутский драмтеатр им. Охлопкова.

В некрологе, посвященном актрисе, сказано, что она умерла после продолжительной болезни. Байнякшиной было 83 года.

«Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова сообщает печальную весть: сегодня утром, 9 октября, после продолжительной тяжелой болезни на 84-м году жизни окончила свой земной путь артистка Галина Георгиевна Байнякшина», — сказано в некрологе.

Галина Байнякшина сыграла несколько десятков ролей в театре — ее главными постановками были «Обыкновенная история», «Трехгрошовая опера», «Таланты и поклонники», «Орфей спускается в ад», «Любовь и голуби», «Морозко» и другие. Впервые в кино актриса снялась в 1983 году в картине режиссера Евгения Евтушенко «Детский сад».

Ранее мы писали о том, что актриса Ева Суханкова умерла в возрасте 92-х лет в доме престарелых. Поклонникам она запомнилась по ролям в «Портрете Дориана Грея», «Асмодее», «Катарине», «Учительнице», «Сюзанне» и других картинах.