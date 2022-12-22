Звезда сериала «Сабрина — маленькая ведьма» умерла от рака печени

Американская актриса Дайан Макбейн, которая снималась в популярном сериале «Сабрина — маленькая ведьма», ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, знаменитость боролась с раком печени, но не смогла победить болезнь. Женщина скончалась в больнице.

Дайан начала свою карьеру в раннем возрасте. Когда она была подростком, то работала в качестве модели в печатной и телевизионной рекламе. Позже девушка увлеклась кино. Она дебютировала в сериале «Маверик» с Джеком Келли и Джеймсом Гарнером. Тогда ей было всего 17 лет. Красавица также известна по ролям в таких кинопроектах, как «Сабрина — маленькая ведьма», «Бэтмен», «Грозовая аллея», «Дни нашей жизни», «Даллас», «Агенты А.Н.К.Л.», «Выходные в Калифорнии».

В 1982 году актриса пережила нападение в своем гараже в Западном Голливуде. Двое мужчин набросились на нее, избили, ограбили и надругались. После случившегося Макбейн помогала другим людям, которые были в подобных ситуациях.

Звезда была замужем за Родни Берком с 1972 по 1974 год. У нее есть сын Эван.

Ранее мы писали о смерти звезды фильма «Двое: я и моя тень» Кёрсти Элли.