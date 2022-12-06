Умерла звезда фильма «Двое: я и моя тень» Кёрсти Элли

Звезда фильма «Двое: я и моя тень» и сериала «Чирс» Кёрсти Элли скончалась в возрасте 71 года. Некоторое время артистка боролась с онкологическим заболеванием.

О смерти голливудской актрисы сообщили ее дети в социальных сетях. Они опубликовали пост, в котором рассказали, что их мама не афишировала свою болезнь, надеясь быстро поправиться, но рак все же победил. Они отметили, что врачи диагностировали онкологию у Элли совсем недавно.

Кёрсти Элли запомнилась многим зрителям по фильмам «Двое: я и моя тень» с сестрами Мери-Кейт и Эшли Олсен, «Уж кто бы говорил» с Джоном Траволтой, а также «И в бедности, и в богатстве», «Смотрите, кто заговорил!», «Уж кто бы говорил». Всего в ее фильмографии насчитывается большее 70-ти проектов.

Актриса является обладательницей премий «Эмми» и «Золотой глобус». Последнюю она получила, победив в номинации «Лучшая женская роль на ТВ» за роль в сериале «Чирс».

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