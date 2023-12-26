Звезда сериала «Одна жизнь, чтобы жить» Камар де лос Рейес умер в 56 лет

Камар де лос Рейес, актер телевидения, кино и озвучки, скончался в возрасте 56 лет. Трагическую новость объявили члены семьи артиста. Он был наиболее известен по роли полицейского в американском сериале «Одна жизнь, чтобы жить», а также участвовал в видеоигре «Call of Duty: Black Ops II», сообщает Bloomberg.

В последние годы Камар де лос Рейес вел борьбу с раком. На момент смерти он участвовал в съемках сериала «Все по-американски», а также принимал участие в сериалах для Marvel, таких как «Сорвиголова», и готовящемся к выходу сериале Hulu под названием «Вашингтон Блэк» с участием Стерлинга К. Брауна.

В сериале «Одна жизнь, чтобы жить» де лос Рейес исполнил роль Антонио Веги, персонажа, перешедшего из банды в адвокаты и затем в полицейские. Его также запомнили по роли злодея Рауля Менендеса в популярной видеоигре «Call of Duty: Black Ops II». Камар де лос Рейес также принимал участие в съемках фильмов, таких как «Сонная лощина», «Новичок» и другие.

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