«Он мучился долго»: раскрыты подробности смерти Алексея Черных

Режиссер Арсений Гончуков рассказал, что актер Алексей Черных долго мучился перед смертью. Мужчина раскрыл тайну гибели знаменитости в беседе с Пятым каналом.

По словам Гончукова, Черных в последние дни перед своей смертью перебирался между Москвой и Алтаем. Режиссер поделился, что несколько дней до трагедии актер прибыл в Москву, чтобы провести время с друзьями.

«Первая была версия — рак. Он мучился долго. Потом была версия инфаркт. <…> Леша, действительно, был очень хорошим артистом. К сожалению, не такой известный, как хотелось бы», – поделился Арсений.

Режиссер добавил, что Алексей Черных принимал участие в съемках его фильма «Сын», который завоевал признание зрителей и высокую оценку критиков. Однако, несмотря на успех проекта, актер не получил за него никакого гонорара. Гончуков также отметил, что Черных часто вносил свои предложения в сценарий, но всегда оставался скромным и порядочным коллегой.

Съемки фильма проходили в трудных условиях, но Черных ни разу не выражал недовольства. Он относился к творчеству с благодарностью перед жизнью и богом.

«Он никогда не пытался показать свою значимость и незаменимость. Когда фильм снят, многие актеры начинают задаваться. У Леши ни мгновения этого не было», – подчеркнул режиссер.

Алексей Черных умер на 44-м году жизни.