Звезда сериала «Клан» Катаржина Мерницка умерла в 59 лет

Скончалась актриса театра, кино и телевидения Катаржина Мерницка. Звезде сериала «Клан» было всего 59 лет. Об этом сообщает Coza Tydzien.

По данным источника, знаменитость ушла из жизни еще 4 октября, но польские СМИ сообщили об этом только сейчас. Информации о причинах и обстоятельствах смерти Катаржины пока нет.

Напомним, что артистка родилась в 1964 году. Она стала одной из ведущих актрис варшавского театра «Атенеум». В 1987 году Мерницка впервые появилась на экране в образе медсестры Агаты в мелодраме «Райская птица». В списке проектов с ее участием есть также «Ночные сцены», «Да здравствует любовь!», «Скандал из-за Баси», «Мыльная опера «Клан» и другие.

СМИ пишут, что звезда завершила актерскую карьеру из-за «постоянного стресса». Она занималась гимнастикой тай-чи и цигун, а после стала тренером по этим направлениям.

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